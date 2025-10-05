Strutturato sugli stessi ritmi (e le stesse onde) del mare, si è concluso con la prima festa di fine vendemmia della Cantina Cinque Terre, il festival di musica su vinile della riviera di Levante, Mäegassü. Il progetto di Matia Zampolli, in arte Bud Lee, ha proposto con successo oltre 20 serate, dallo scorso giugno, con dj ed artisti provenienti da tutto il mondo, nella costa da Levanto a Riomaggiore, per una line-up che ha portato i partecipanti a ballare grandi classici, gemme rare, pezzi ultra-famosi, generi funk, R&B, house, soul, jazz, un’idea di socialità e disco differente. "Il riscontro di questa ‘prima’ edizione, cioè quella in cui abbiamo dato al festival una forma ufficiale – esordisce il direttore artistico Bud Lee –, è stato inaspettato e importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mäegassü festival di mare