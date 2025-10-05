Ma cosa hanno fatto i tifosi della Juve ad Allegri? Da non crederci! Lacrime

Un ritorno pieno di emozione, più che di tensione. All’Allianz Stadium, dove Massimiliano Allegri ha scritto pagine di storia recente della Juventus, l’accoglienza per il tecnico del Milan è stata calorosa, quasi affettuosa. Al momento dell’annuncio dello speaker, i tifosi bianconeri si sono alzati in piedi, scandendo cori e applausi lunghi e sinceri: un tributo a chi, per quasi un decennio, ha rappresentato la stabilità e la vittoria. Dalla Juve dei record al Milan rinato. Allegri è tornato a Torino da avversario, ma la memoria dei tifosi ha prevalso sul campanilismo. Nella sua prima avventura bianconera, dal 2014 al 2019, aveva raccolto l’eredità di Antonio Conte portandola ancora più in alto: cinque scudetti consecutivi, cinque Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due finali di Champions League. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

