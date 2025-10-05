Ma chi è disposto oggi a rischiare il posto per i nostri studenti? Lettera

Orizzontescuola.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Simone Billeci - Le parole di Umberto Galimberti, pronunciate alla Fiera delle Parole e riportate da Orizzonte Scuola, hanno scosso ancora una volta la quiete apparente del mondo dell’istruzione italiana. Il filosofo, da anni voce critica del nostro tempo, ha descritto la scuola come un luogo di tensione permanente tra due forze inconciliabili: l’apparato tecnico-burocratico dello Stato e la dimensione umana ed etica dell’educazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

