Ma chi è disposto oggi a rischiare il posto per i nostri studenti? Lettera
Inviata da Simone Billeci - Le parole di Umberto Galimberti, pronunciate alla Fiera delle Parole e riportate da Orizzonte Scuola, hanno scosso ancora una volta la quiete apparente del mondo dell’istruzione italiana. Il filosofo, da anni voce critica del nostro tempo, ha descritto la scuola come un luogo di tensione permanente tra due forze inconciliabili: l’apparato tecnico-burocratico dello Stato e la dimensione umana ed etica dell’educazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: disposto - oggi
Una vicenda familiare grave è arrivata oggi in tribunale a Voghera. Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a due anni e otto mesi per maltrattamenti nei confronti della compagna. In estate aveva già violato il divieto di avvicinamento disposto dal giudice. - facebook.com Vai su Facebook