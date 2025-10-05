Lutto nel mondo della sanità è scomparso il medico Pio Maniscalco
La sanità ferrarese è in lutto per l'improvvisa scomparsa, a causa di una malattia fulminante, del medico Pio Maniscalco. Il professionista lavorava per l'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, all'interno dell'Unità operativa di Chirurgia toracica.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: lutto - mondo
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni
È Morto Pippo Baudo, aveva 89 anni: mondo dello spettacolo in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio
Lutto nel mondo della cucina trevigiana. Dal Camin al Nostro Bar, fino al ristorante San Giuseppe a Crevada: la carriera del cuoco a cui viene attribuita la paternità del savoiardo imbevuto nel caffè al posto del marsala - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo del giornalismo, è morto a 95 anni Carlo Sassi: inventò la moviola in tv - X Vai su X
Lutto nel mondo dello sport: il medagliato olimpico Groenvold ucciso da un fulmine - Lutto nel mondo dello sport e dello sci in particolare per la tragica scomparsa di Audun Groenvold, leggenda dello sci norvegese, che non è sopravvissuto alle conseguenze del fulmine che lo aveva ... Scrive corrieredellosport.it
Lutto nel mondo dello sport, morto Fabrizio Pianetti - Lutto nel mondo dello sport, per la morte di Fabrizio Pianetti, imprenditore e storico tifoso del Genoa, molto conosciuto in città. Segnala rainews.it