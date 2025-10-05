Lutto nel mondo della sanità è scomparso il medico Pio Maniscalco

La sanità ferrarese è in lutto per l'improvvisa scomparsa, a causa di una malattia fulminante, del medico Pio Maniscalco. Il professionista lavorava per l'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, all'interno dell'Unità operativa di Chirurgia toracica.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

