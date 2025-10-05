Lutto nel mondo del Palio morto Alessandro Rivalta
Faenza, 5 ottobre 2025 – Lutto nel mondo del Palio è morto Alessandro Rivalta. Nel triennio 197375 fu Capo Rione del Nero. Grande Tamburino e storico. Dopo Carlo Zagnoli a febbraio, è morto un altro storico personaggio del Rione Nero e da sempre nel mondo del Palio del Niballo, Alessandro Rivalta. Rivalta aveva 81 anni, pensionato, ex tecnico Cisa si è spento sabato 4 ottobre scorso. Nei primi anni del Palio del Niballo si avvicina al Rione Nero dove come tamburino vince per quattro volte la gara più importante, quella della coppia. Nel 1966, 68 e 69 accompagnando gli sbandieratori Luciano Bugli e Giancarlo Bagnaresi e nel 1973 Luciano Bugli e Fausto Brugnoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
