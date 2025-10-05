L’Università di Assisi sorride Manager del turismo boom di iscritti

Assisi città universitaria si rafforza, partendo da quello che è il suo corso accademico tradizionale legato al turismo. È ufficialmente iniziato il "viaggio" con destinazione manager del turismo per le matricole 2025-2026 per il corso di laurea triennale in Economia a Management del Turismo, sede di Assisi, dell’Università degli Studi di Perugia. Detto che c’è possibilità di iscriversi sino al prossimo 17 ottobre, il corso di laurea ha fatto registrare un buon numero di adesioni. "Siamo soddisfatti e felici, questo corso è tornato a buoni livelli e puntiamo a crescere ancora – spiega il professor Fabio Forlani, presidente del corso di laurea in Economia a Management del Turismo -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

