L’Unitas Sciacca non si ferma più | espugnato anche il Montelepre

L'Unitas Sciacca non si ferma più. Con una prestazione di carattere e determinazione, i neroverdi espugnano Montelepre per 1-0 e conquistano la vetta del girone A di Eccellenza. È il terzo centro consecutivo in campionato, il quarto se si conta anche il trionfo in Coppa contro il Licata.

