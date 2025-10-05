luna park scatta il piano anti risse ai varchi arrivano gli steward schierata task force di volontari

Pontedera, 5 ottobre 2025 – Primo giorno di luna park a Pontedera con il nuovo piano sicurezza subito attivo. Una recinzione delimita l’area delle giostre e dello street food. Due steward ai tre varchi di accesso controllano con metal detector che non vengano introdotti oggetti metallici atti ad offendere. Altri steward monitorano a piedi l’area tra le giostre, prevenendo ed eventualmente cercando di sedare subito quelle risse che lo scorso anno crearono non pochi problemi ai giostrai e alle forze dell’ordine cittadine. In una rissa spuntò addirittura un tirapugni. Ecco che già dallo scorso anno l’amministrazione comunale, di concerto con i giostrai e con le forze dell’ordine, pensarono ad un piano sicurezza più strutturato in modo da prevenire e controllare meglio ogni tipo di situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

