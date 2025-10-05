L’Una Hotels piega Udine 76-71 | buona la prima per Reggio ma che fatica

Reggio Emilia, 5 ottobre 2025 – Con qualche brivido di troppo, francamente evitabile vista come si era messa la partita, l’UNA Hotels conquista i due punti all’esordio nel suo 14esimo campionato consecutivo in serie A, battendo la neopromossa Apu Udine. I friulani, privi del loro faro, in campo e nello spogliatoio, Hickey, fermato da una distorsione alla caviglia conseguente a un trauma subito nell’ultima amichevole di preseason, per tre quarti non danno mai l’impressione di avere le armi per sconfiggere i reggiani, subendo costantemente. Quando però è il momento di dare il colpo del Ko, Caupain e compagni si addormentano sul ring, e finiscono, paradossalmente, loro alle corde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

