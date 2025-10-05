Lukaku litiga con un genitore Il filmato esce dopo quattro mesi alla vigilia di Anderlecht-Standard VIDEO
«Fortunatamente nessuno ha ripreso la scena». Romelu Lukaku aveva commentato così l’alterco che ha avuto con un genitore a Liegi durante il torneo giovanile di suo figlio. Lukaku ha raccontato un episodio, accaduto a giugno, nel podcast «Koolcast». Ha raccontato di un episodio accadutogli all’inizio del mese durante il «Challenge Benoît Thans» – giocato sul campo della Standard Académie – dove suo figlio Romeo giocava nella squadra Under 7 dell’Anderlecht. L’attaccante ha avuto uno scontro con un tifosogenitore di un altro giocatore, e la scena è stata effettivamente ripresa dalle telecamere. Nel parla il portale Hnl La dinamica dell’alterco di Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Lukaku litiga al torneo del figlio: «Per fortuna nessuno ci ha filmato», ride Romelu
