Luk3 doppia data sold out a Milano | giovanissimi in delirio al concerto dell’ex cantante di Amici

Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello, continua il suo tour che toccherà diverse città italiane. Lo scorso 3 ottobre il giovane talento nato artisticamente tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, si è esibito live a Milano, con una doppia data sold out presso il Santeria Toscana, locale diventato ormai simbolo della musica nel capoluogo meneghino. Luk3, doppia data sold out al Santeria Toscana di Milano. Il giovane cantautore campano, che di recente ha pubblicato il suo nuovo singolo “L’ULTIMO BALLO” che racconta della fine di una storia d’amore che porta dietro i suoi strascichi, ha letteralmente mandato in delirio il pubblico di giovanissimi, accompagnati dalle loro famiglie accorsi per vedere uno dei protagonisti della nuova scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Luk3, doppia data sold out a Milano: giovanissimi in delirio al concerto dell’ex cantante di Amici

Disponibile da oggi "L'ULTIMO BALLO" (DMB/TRIGGGER, distribuzione ADA/Warner), il nuovo singolo di LUK3, il giovane cantautore campano che ha conquistato il pubblico di Amici 24. Scritto insieme a Tommaso Santoni (Rondine) e Gianmarco Grande

