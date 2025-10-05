Lui le schiaccia una merendina lei inizia a minacciarlo | Chiamo i miei amici camorristi Ma è il vicequestore
Una discussione è degenerata in insulti e minacce in un supermercato di via Roma a Pozzuoli. Una 50enne ha aggredito verbalmente un uomo in fila alla cassa per una merendina schiacciata, senza sapere che si trattava del vicequestore Raffaele Esposito, dirigente del commissariato di Pozzuoli.La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
