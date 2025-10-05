Lugo pensa già al Natale stanziati 25mila euro per costruire un calendario di eventi festivi

Ravennatoday.it | 5 ott 2025

Anche per questo Natale il Comune di Lugo intende costruire un calendario di appuntamenti condiviso con le realtà cittadine tra il centro e le frazioni. Un calendario che vada ad affiancarsi agli allestimenti e agli eventi organizzati dal Comune. Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

