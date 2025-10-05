Lugo pensa già al Natale, stanziati 25mila euro per costruire un calendario di eventi festivi

Anche per questo Natale il Comune di Lugo intende costruire un calendario di appuntamenti condiviso con le realtà cittadine tra il centro e le frazioni. Un calendario che vada ad affiancarsi agli allestimenti e agli eventi organizzati dal Comune. Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it