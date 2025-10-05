L’Ue mette a punto la censura totale | controllare i telefoni di tutti noi
Col nobile intento di contrastare la pedopornografia, l’Unione vorrebbe l’accesso ai dispositivi di ogni cittadino per filtrare con l’Intelligenza artificiale foto, video e testi. Nessuno sarebbe più davvero libero. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: mette - punto
Jallow e Canka, così la Virtus mette le ali. All’appello a questo punto manca un lungo
Cantore mette davanti l’orgoglio al dolore per l’eliminazione dell’Italia femminile per mano dell’Inghilterra: «Perdere così fa malissimo! Questo deve essere un punto d’arrivo, dovremo essere brave a…»
Caso Lautaro, Chivu mette il punto alla questione: «Cose che fanno parte dello spogliatoio, un gruppo vincente ha bisogno di…»
Ecco in anteprima il rinnovato punto vendita Coop.fi di Empoli via Susini Accogliente, ideale per la spesa di ogni giorno e vicino alle esigenze di soci e clienti. Un negozio che mette al centro la convenienza, l’attenzione all’ambiente, la freschezza e la qualit - facebook.com Vai su Facebook