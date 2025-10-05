Luciana Littizzetto dalla parte della Global Sumud Flotilla | Li ammiro il loro un gesto politico

« Ammiro le persone che sono salite sulle barche per Gaza. Sì, è un gesto politico». Queste le parole di Luciana Littizzetto a Repubblica, in un’intervista a Silvia Fumarola, in cui parla anche della mobilitazione per Gaza. «I governi non hanno fatto niente – dichiara – tante parole a vuoto. Invece c’è la realtà: gente che ha alzato il culo, si è messa in mare facendo parlare tutto il mondo. Applausi. Non sono irresponsabili, sono coraggiosi». Un coraggio che ammette lei non ha: «Posso usare la lingua, è un’arma anche quella». Stasera la comica torna con Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. 🔗 Leggi su Open.online

