Lucia Pescador In mostra 45 opere su carta
SALò (Brescia) Quarant’anni di attività di Lucia Pescador con 45 opere su carta, molte delle quali inedite, realizzate dagli anni Ottanta ai giorni nostri. La Civica Raccolta del Disegno di Salò, tra le più importanti collezioni di opere su carta in Italia, ospita la mostra ‘Lucia Pescador Album 900 e furti d’archivio’, con la curatela di Anna Lisa Ghirardi ed Elisabetta Longari, storica e critica d’arte. Il percorso espositivo al Museo di Salò testimonia appieno il modo di procedere di Pescador, che tratta il proprio lavoro come un’opera aperta e passibile di continui innesti, cambiamenti, montaggi e rimontaggi, memore "del metodo di catalogazione per associazioni di Aby Warburg", come spiega Ghirardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
