Lucia Borsellino torna per la prima volta all' Asinara dopo 40 anni | Qui si è scritta la Storia oggi ritrovo me stessa

Palermotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si commuove, Lucia Borsellino. Poi si affaccia sul terrazzo, abbraccia il fratello Manfredi, e si lascia andare ai ricordi: "Quarant'anni fa non avevo colto la bellezza di questo posto. Oggi sì". Perché sono trascorsi proprio quattro decenni da quell’agosto del 1985, quando i giudici Paolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lucia - borsellino

Lucia Borsellino torna all'Asinara dopo 40 anni - Poi si affaccia sul terrazzo, abbraccia il fratello Manfredi, e si lascia andare ai ricordi: “Quarant’anni fa non avevo colto la bellez ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Lucia Borsellino Torna Prima