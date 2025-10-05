luci sulla cultura domeniche tra arte e storia

MANCIANO "Domeniche della cultura" alla scoperta della storia e dell’arte mancianese. Da ottobre a dicembre appuntamenti e visite al Polo culturale Pietro Aldi, al Museo di preistoria e protostoria di Manciano e alla Biblioteca dell’arte di Montemerano. Il Comune di Manciano, attraverso l’assessorato alla Cultura, propone un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. L’iniziativa, che si svolgerà ogni prima domenica del mese fino a dicembre, offre a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere da vicino la storia e l’arte mancianese con attività pensate per diverse fasce di pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

