Lucchi Pd | Su Forlì-Cesena oltre 5.500 docenti tengono viva la scuola pubblica tra precarietà e difficoltà

In occasione della Giornata internazionale degli insegnanti, promossa dall’UNESCO, la Regione Emilia-Romagna vuole rilanciare il proprio impegno a fianco del mondo della scuola con un’attenzione particolare a chi vive le maggiori difficoltà logistiche e lavorative: docenti, supplenti e personale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: lucchi - forl

Cascata della Sega a Premilcuore (Forlì-Cesena) - facebook.com Vai su Facebook

Pd, tensione Forlì-Cesena. Bulbi e Lucchi in corsa, ma manca un terzo nome: “Liste ancora da validare” - Forlì, 23 agosto 2024 – Gli ultimi giorni di agosto fanno entrare nel vivo la corsa per le elezioni regionali che dovrebbero tenersi il 17 e 18 novembre (anche se resta l’ipotesi di accorparle a fine ... Secondo ilrestodelcarlino.it

"Boom di richieste per le paratie. Da Cesena 460 domande" - Durante l’ultima assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, la consigliera regionale Francesca Lucchi (Pd) è intervenuta con Question Time per sottolineare l’importanza... Riporta ilrestodelcarlino.it