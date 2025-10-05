Lucchese - giovanili La Juniores comincia male Pesante sconfitta con l’Academy
Academy Porcari 5 Lucchese 1 ACADEMY PORCARI: Monti, Sbrana (20’ st Tintori), Ferri, Rabaglia, Bussagli, Barbieri, Scollo (15’ st Lencioni), Matjani (37’ st Cavalzani), Chioccetti (39’ st Lapiccirella), Landolfi (44’ st Carmignani), Proto. (A disp.: Pellegrini, Misciascio, Pieretti). All.: Sibilla. LUCCHESE: Murariu, Nannini, Sharka (16’ st Ezzahery), Pagliai, (28’ st Betti), Cristofani, Russo, Ovadjaout, Morisi, Macchioni (1’ st Petroni), Lazzareschi, Piroli (41’ st Sarti). (A disp.: Giorgetti, Battistoni, Tesi, Ulivi). All.: Tempesti. Arbitro: Martini di Pontedera. Reti: 23’ pt Matjani; 37’ pt, 39’ pt e 29’ st Proto; 18’ st Russo; 35’ st Lencioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lucchese - giovanili
