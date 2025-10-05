Luca Zaia aria d' addio e Fratelli d' Italia prenota già il Veneto | Siamo e saremo il primo partito
dal nostro inviato GAMBELLARA - Alla sua ultima assemblea di Confindustria da governatore del Veneto, Luca Zaia sembra non aver voglia di lasciare l?auditorium dov?è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: luca - zaia
Olimpiadi 2026, Luca Zaia striglia i bellunesi a Longarone: «Basta pianti e lamenti, con i Giochi il mondo vi guarda»
Luca Zaia: «Lo Stabile? Coinvolga tutto il Veneto e diventi il numero uno»
Regionali: in Campania De Luca cede su Fico ma impone condizioni di ferro, Zaia verso un ministero
Luca Zaia - Luca Zaia added a new photo. - facebook.com Vai su Facebook
L’intervento di Luca Zaia (Governatore del Veneto) sul palco di #Pontida25. - X Vai su X
Luca Zaia aria d'addio e Fratelli d'Italia prenota già il Veneto: «Siamo e saremo il primo partito» - Alla sua ultima assemblea di Confindustria da governatore del Veneto, Luca Zaia sembra non aver voglia di lasciare l’auditorium ... ilgazzettino.it scrive
Luca Zaia non partecipa all'ultimo Consiglio Regionale: protestano le opposizioni - Acceso scambio di accuse, sotto lo sguardo attonito degli ospiti, nel corso del consueto punto stampa a palazzo Balbi ... Da rainews.it