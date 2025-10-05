Luca genovese sulla Flotilla è rientrato | Grazie per le mobilitazioni ora ne servono altre

Genovatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tornati in Italia, José Nivoi e Luca Viani, due dei genovesi partiti con la Glob Sumund Flotilla per aiutare la popolazione di Gaza e fermati dall'esercito israeliano. Il terzo, Pietro Queirolo Palmas, è ancora detenuto in Israele, per lui nei giorni scorsi avevano lanciato un appello i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Luca Viani è rientrato in Italia così come José Nivoi, ha lanciato un appello per continuare a scendere in piazza: "Perché il genocidio continua e altri compagni sono ancora ingiustamente detenuti"

José Nivoi è il referente del Calp e rappresentante del sindacato Usb

