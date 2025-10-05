Louis figlio di Buffon debutta nella serie A

2025-10-05 19:51:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Louis Thomas Buffon, Figlio del mitico Gianluigi Buffon, Ha debuttato nel Una serie Con la pisa, nel sconfitta ingombrante contro Bologna (4-0). Buffon, che gioca in una posizione radicalmente diversa da quella di suo padre, Bene, è un attaccante, è saltato in campo al 77 ° minuto del duello già deciso con i quattro gol della Bologna, beneficiato della prima espulsione della tedesca Idrissa Toura. A 17 anni, Buffon ha debuttato nella serie B Ultima campagna Dalla mano di Filippo Inzaghi, partner “Gigi” nella squadra italiana che ha sollevato la Coppa del Mondo 2006. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

