Lou ha sedici anni e la sua prima pena d’amore le strappa il cuore Si sta perdendo ma sua madre Diane è pronta a tutto per aiutarla Anche a tornare indietro verso un passato da cui era fuggita
D iane fa l’insegnante ed è la madre di Lou, una sedicenne avuta col suo ex, e del piccolo Tom, il figlio che ha messo al mondo con Seb. Quando anche il suo secondo marito entra in crisi e va via di casa, l’angoscia di Diane diventa l’occasione per fare un bilancio della sua vita. Un bilancio che forse ci riguarda. Una madre ansiosa da cui come figlia è fuggita in passato, una relazione di coppia naufragata tra mutuo, lavatrici e figli, e mille domande come donna. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l’anima X Diane cerca di sopravvivere al suo nuovo dolore ma ce n’è un altro che si sta consumando nella porta accanto, di cui non si è accorta. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sedici - anni
Incidente con lo scooter. Finisce contro un lampione. Perde la vita a sedici anni
Sedici anni, Ginevra Panzeri è la promessa dell'automobilismo italiano. Il film, che uscirà in Italia l'11 settembre, racconta la storia di una giovane donna che sogna di diventare pilota professionista e lotta per emergere. Praticamente la sua storia
Canaletto Re del golfo. Maledizione spezzata. I canarini gioiscono dopo sedici anni
Sedici anni fa nasceva il Movimento 5 Stelle. Un sogno collettivo che ha dato voce agli ultimi, agli invisibili, a chi non aveva mai avuto rappresentanza. Un sogno che si è trasformato in realtà grazie all’intuizione e al coraggio di Beppe Grillo e Gianroberto Cas - X Vai su X
16 anni di Movimento 5 Stelle. Sedici anni in cui tutto è iniziato, in cui un’idea si è trasformata in un percorso di cambiamento e partecipazione. In questo giorno dedicato a San Francesco, simbolo di semplicità e giustizia, vogliamo ricordare che il nostro Movi - facebook.com Vai su Facebook