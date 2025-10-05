Lou ha sedici anni e la sua prima pena d’amore le strappa il cuore Si sta perdendo ma sua madre Diane è pronta a tutto per aiutarla Anche a tornare indietro verso un passato da cui era fuggita

Diane fa l'insegnante ed è la madre di Lou, una sedicenne avuta col suo ex, e del piccolo Tom, il figlio che ha messo al mondo con Seb. Quando anche il suo secondo marito entra in crisi e va via di casa, l'angoscia di Diane diventa l'occasione per fare un bilancio della sua vita. Un bilancio che forse ci riguarda. Una madre ansiosa da cui come figlia è fuggita in passato, una relazione di coppia naufragata tra mutuo, lavatrici e figli, e mille domande come donna. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l'anima X Diane cerca di sopravvivere al suo nuovo dolore ma ce n'è un altro che si sta consumando nella porta accanto, di cui non si è accorta.

© Iodonna.it - Lou ha sedici anni e la sua prima pena d’amore le strappa il cuore. Si sta perdendo, ma sua madre Diane è pronta a tutto per aiutarla. Anche a tornare indietro, verso un passato da cui era fuggita

