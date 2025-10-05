Lotta allo spaccio Un arresto e 3 denunce
Continuano a intensificarsi i servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione di condotte illecite, con un occhio in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, portati avanti dai carabinieri della compagnia di Meldola, e specialmente dal nucleo operativo radiomobile e della stazione di Forlimpopoli. Nella scorsa settimana queste attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato all’arresto di un cinquantenne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura di Terni in seguito alla sua condanna per reati contro il patrimonio e la persona, commessi dal 2021 al 2024 fra Terni, Bologna e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lotta - spaccio
