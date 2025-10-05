L’Orvietana rialza la testa e stende il Foligno Caon doppietta e Tenkorang portano tre punti

ORVIETANA 3 FOLIGNO 1 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Tronci (70’ Barbini), Ricci, Mauro, Berardi, Caon, Herrera Q., Konè (80’ Tenkorang), Simic, Marchegiani. All. A. Rizzolo (in panchina Broccatelli) FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca, Della Spoletina, Cottini, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (85’ Marchetti), Khribech, Tomassini, Sylla (72’ Pupo Posada). All. A. Manni Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Eusino – Camilli) Marcatori: Caon (O) 31’, 84’- Tomassini (F) 32’, Tenkorang (O) 80’ ORVIETO - All’Orvietana viene bene lo sgambetto che fa la differenza. Il Foligno ci mette anche un po’ del suo, alla fine il risultato premia la squadra più umile e generosa vista sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Orvietana rialza la testa e stende il Foligno. Caon (doppietta) e Tenkorang portano tre punti

