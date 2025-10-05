Ariete ??. Bisogno di introspezione e di un po’ di sano silenzio. La tua domenica, caro Ariete è orientata al recupero delle tue priorità personali e al desiderio di spezzare la routine anche in famiglia o con il partner. La Luna in Pesci chiude un po’ il cerchio di una settimana impegnativa per le questioni pratiche. Oggi ti consiglio appunto di sciogliere eventuali ansie, ritagliandoti del tempo per te stesso. Marte eccezionale per il vigore fisico e la passione, ti rende però anche molto inquieto e smanioso di ricevere conferme. Le cose più belle come sai, richiedono tempo. Prendi tutto con maggiore calma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Oroscopo di oggi - domenica 5 ottobre 2025