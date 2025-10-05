L'oroscopo di lunedì 6 ottobre 2025 | le previsioni segno per segno di Ginny

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'oroscopo di lunedì 6 ottobre 2025 i sentimenti rivogliono il loro spazio, soprattutto per i segni di fuoco sostenuti da una bellissima Luna in Ariete che si congiunge sia a Saturno sia a Nettuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oroscopo - luned

oroscopo luned236 6 ottobreL'oroscopo di lunedì 6 ottobre: male per Leone, Sagittario e Acquario - Oroscopo oggi, lunedì 6 ottobre 2025, per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riporta msn.com

L’oroscopo di lunedì 6 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny - Nell’oroscopo di lunedì 6 ottobre 2025 i sentimenti rivogliono il loro spazio, soprattutto per i segni di fuoco sostenuti da una bellissima Luna in Ariete che si congiunge sia a Saturno sia a Nettuno. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Luned236 6 Ottobre