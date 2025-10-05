Le Dolomiti Venete si vestono di una magia particolare quando l’autunno dipinge di rosso e oro i boschi che abbracciano le vette più iconiche delle Alpi orientali. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, dove le famiglie italiane e internazionali scoprono ogni anno una destinazione che combina avventura e relax, settembre e ottobre si trasformano in un palcoscenico naturale di rara bellezza. Qui, dove le montagne si riflettono come specchi nei laghi glaciali, esiste un mondo sospeso tra l’estate che se ne va e l’inverno che arriva, un territorio dove i bambini possono ancora giocare all’aria aperta mentre gli adulti si perdono in panorami che tolgono il fiato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

L'oro autunnale delle Dolomiti: quando le Tre Cime diventano un rifugio per famiglie