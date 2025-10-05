L’orgoglio di Marco Villa | Abbiamo corridori di altissimo livello e stanno arrivando dei giovani

Calato il sipario sull’ edizione 2025 degli Europei di ciclismo. In casa Italia il bilancio complessivo è stato di 6 medaglie, superiore a quello dell’anno scorso (5 podi). Nel medagliere conclusivo della rassegna continentale, la formazione del Bel Paese ha chiuso al quarto posto per titoli ottenuti, ma è al primo per numero di top-3. Un dato da considerare in termini di profondità. Si parla di 1 oro, 4 argenti e 1 bronzo. Nell’ultima gara riservata alla categoria Elite, il campione del mondo in carica, Tadej Poga?ar, ha confermato la sua classe, precedendo il belga Remco Evenepoel nel duello più atteso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’orgoglio di Marco Villa: “Abbiamo corridori di altissimo livello e stanno arrivando dei giovani”

In questa notizia si parla di: orgoglio - marco

Bez, un derby a distanza. Marco e l’orgoglio azzurro un binomio sempre super

ECCELLENZA E ORGOGLIO CELLINESE Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Cellino San Marco sono orgogliosi di condividere con tutta la cittadinanza un importante riconoscimento internazionale: La TV nazionale Singapore 1 ha reali - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali Paralimpici: orgoglio Valguarnerese Carmelo Giarrizzo guida Marco Cicchetti all’oro europeo https://dedalomultimedia.org/notizie/sport/29142-mondiali-paralimpici-orgoglio-valguarnerese-carmelo-giarrizzo-guida-marco-cicchetti-all%E2%80%99oro - X Vai su X

L’orgoglio di Marco Villa: “Abbiamo corridori di altissimo livello e stanno arrivando dei giovani” - In casa Italia il bilancio complessivo è stato di 6 medaglie, superiore a quello dell'anno ... Come scrive oasport.it