L’OraSì sfiora l’impresa Ravenna comanda per 35’ Poi si spegne nel finale
Paperdì Caserta 80 OraSì Ravenna 72 PAPERDI CASERTA: Iannotta ne, Vecerina 7, Sorbo ne, Hadzic 15, Laganà 13, D’Argenzio 14, Brambilla 5, Radunic 17, Ly-Lee ne, Pisapia, Lo Biondo, Nobile 9. All.: Lardo ORASÌ RAVENNA: Naoni 11, Feliciangeli, Brigato 8, Morena, Ghigo 11, Paolin 3, Jakstas 17, Paiano ne, Dron 16, Cena 6. All.: Auletta Arbitri: Coraggio – Bernassola - Tommasi Note. Parziali: 18-18; 38-40; 58-63. Tiri da 2: Caserta: 1930, Ravenna: 1432; Tiri da 3: Caserta: 1028, Ravenna: 1032; Tiri liberi: Caserta: 1214, Ravenna: 1415; Rimbalzi totali: Caserta: 39, Ravenna: 32. L’OraSì arriva ad un passo dal colpo grosso a Caserta, sciogliendosi a pochi passi dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: oras - sfiora
GENOVA, L’AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO SFIORA IL RECORD DEL 2019: TRAFFICO IN CRESCITA COSTANTE Lo scalo aeroportuale Cristoforo Colombo continua a registrare numeri in forte crescita, avvicinandosi sempre di più al record di pass - facebook.com Vai su Facebook
Aurora, a 8 anni guida già un dragster che sfiora i 100 km all'ora: «I bambini col rumore della auto prendono paura, lei si esalta» - X Vai su X