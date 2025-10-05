L’OraSì sfiora l’impresa Ravenna comanda per 35’ Poi si spegne nel finale

Paperdì Caserta 80 OraSì Ravenna 72 PAPERDI CASERTA: Iannotta ne, Vecerina 7, Sorbo ne, Hadzic 15, Laganà 13, D’Argenzio 14, Brambilla 5, Radunic 17, Ly-Lee ne, Pisapia, Lo Biondo, Nobile 9. All.: Lardo ORASÌ RAVENNA: Naoni 11, Feliciangeli, Brigato 8, Morena, Ghigo 11, Paolin 3, Jakstas 17, Paiano ne, Dron 16, Cena 6. All.: Auletta Arbitri: Coraggio – Bernassola - Tommasi Note. Parziali: 18-18; 38-40; 58-63. Tiri da 2: Caserta: 1930, Ravenna: 1432; Tiri da 3: Caserta: 1028, Ravenna: 1032; Tiri liberi: Caserta: 1214, Ravenna: 1415; Rimbalzi totali: Caserta: 39, Ravenna: 32. L’OraSì arriva ad un passo dal colpo grosso a Caserta, sciogliendosi a pochi passi dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

