Lookman Inter novità sull’addio all’Atalanta a gennaio | la verità sui nuovi contatti

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman resta un punto fermo dell' Atalanta, nonostante le voci di mercato che continuano a circolare attorno al suo nome. A fare chiarezza sul suo futuro è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio profilo YouTube con un aggiornamento dettagliato sulla situazione dell'attaccante nigeriano, tornato titolare nella sfida contro il Como. Secondo quanto riportato dal giornalista, Lookman è rimasto a Bergamo nonostante l'interesse concreto dell' Inter e i tentativi del Bayern Monaco a fine agosto, considerati però poco credibili e mai presi seriamente in considerazione dalla dirigenza nerazzurra: "Lookman è rimasto all'Atalanta nonostante i contatti e le voci.

