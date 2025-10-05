Look tutto nuovo alle case popolari Oltre due milioni con ’Life 2025’ | Pensiamo alle persone più fragili
Rigenerare il tessuto urbano, migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all’inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi del progetto europeo Life 2025, denominato “Life Neb binocle - Beautiful & inclusive Nature-based- solutions On Communities, Livability and Ecosystems”, al quale la Regione Liguria ha ufficialmente aderito come partner a settembre, con una delibera di giunta proposta dall’assessore all’edilizia e alle politiche abitative Marco Scajola. L’obbiettivo è puntare al miglioramento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in tal senso è stata scelta l’area delle case popolari di via delle Pianazze a Spezia, un contesto complesso e fragile non solo dal punto di vista edilizio e architettonico, ma anche sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: look - tutto
