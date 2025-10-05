Londra gli Albie dei Clooney illuminano la notte della giustizia
Una serata scintillante ha trasformato Londra in un palcoscenico di impegno civile: i Clooney hanno guidato la quarta edizione degli Albie Awards al Museo di Storia Naturale, dove glamour e giustizia hanno camminato fianco a fianco per celebrare chi difende diritti e libertà. Un debutto londinese che parla al mondo Nella notte di venerdì 3 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
