L’onda spagnola al governo Sánchez chiede un vero embargo sulle armi

Cms.ilmanifesto.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna si è di nuovo riversata in massa nelle piazze per il terzo giorno consecutivo. Ieri ad aprire le danze, alle 12, Barcellona assieme alla città di Siviglia (dove . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217onda spagnola al governo s225nchez chiede un vero embargo sulle armi

© Cms.ilmanifesto.it - L’onda spagnola, al governo Sánchez chiede un vero embargo sulle armi

In questa notizia si parla di: onda - spagnola

Spagna: governo alza stima crescita Pil al 2,7% per il 2025 - Il governo spagnolo ha rivisto al rialzo la previsione di crescita del Pil per il 2025, portandola ... Si legge su borsaitaliana.it

Spagna, proteste contro il governo per la gestione incendi - Giovedì 21 agosto migliaia di persone hanno manifestato in Galizia contro la gestione degli incendi da parte del governo spagnolo. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217onda Spagnola Governo S225nchez