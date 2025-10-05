L’omicidio di Pierina Il figlio agli investigatori | Cercate nel mio cellulare
Due anni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nello scantinato di via del Ciclamino, il figlio Giuliano Saponi si è recato in Questura per consegnare agli investigatori della squadra mobile di Rimini il suo telefono cellulare. Un oggetto che, secondo Giuliano, potrebbe fornire agli inquirenti nuovi spunti investigativi o comunque elementi utili a gettare nuova luce sul giallo. Il tutto a una quindicina di giorni di distanza dall’apertura del processo in Corte d’Assise a carico dell’unico indagato per il delitto, il 35enne senegalese Louis Dassilva, accusato di aver massacrato la pensionata riminese con 29 coltellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
