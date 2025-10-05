Lolletti | Il mio ’Interno18’ scommessa produttiva

Una nuova produzione della forlivese Sunset Produzioni si prepara a esordire sul grande schermo. Si tratta di ’ Interno 18 ’, cortometraggio diretto da Matteo Lolletti che sarà proiettato in anteprima nazionale oggi alle 17.30 alla Sala San Luigi, nel contesto della 22ª edizione di SediciCorto Forlì International Film Festival. Scritto da Anita Rivaroli, Matteo Lolletti e Marco Bacchi, ’Interno 18’ racconta il weekend che Marco, 40enne tormentato, trascorre insieme a tre amici nella sua casa in montagna. Una scampagnata che si rivela ben presto per ciò che è davvero: un viaggio nel suo inferno psicologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

