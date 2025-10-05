Lola Young ha avviato un’azione legale contro il produttore Messy

Lola Young sta intraprendendo un’azione legale contro il co-produttore di Messy per le sue richieste di crediti come compositore di alcune delle sue canzoni. La BBC ha riferito che la cantautrice ha presentato una richiesta di proprietà intellettuale contro Carter Lang in seguito alla sua affermazione secondo la quale avrebbe dovuto avere crediti in quattro delle sue canzoni, un’affermazione che Young “ confuta fermamente”. Lang è noto per il suo lavoro di produzione con artisti come SZA, Post Malone, Doja Cat e Lil Nas X, ed è stato uno dei produttori di Messy, il successo virale che ha portato Young in cima alla classifica dei singoli del Regno Unito all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

