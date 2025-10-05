L’Ogliastra attende il Rally Terra Sarda
La gara isolana, valida per il TER Series e per la Coppa Rally Zona 10, si prepara ad accendere i motori. È stato presentato ufficialmente il Rally Terra Sarda 2025, appuntamento ormai consolidato del calendario motoristico nazionale e internazionale. La gara, organizzata dalla Porto Cervo Racing, si disputerà sabato 18 e domenica 19 ottobre sulle . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: ogliastra - attende
Ci mancherai Ogliastra bella! É difficile lasciare questi territori e la sua gente amica ma un nuovo progetto ci attende.. é nella nostra indole - facebook.com Vai su Facebook