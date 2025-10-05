Locatelli Juve il capitano è inamovibile | col Milan toccherà ancora al grande ex accanto a lui… La decisione di Tudor per il big match

Locatelli Juve, Tudor ha scelto il suo centrocampo: il regista guiderà il reparto, il texano confermato per sostituire l’infortunato Thuram. In una Juventus in emergenza, ci sono poche ma solide certezze. Una di queste è la leadership di Manuel Locatelli a centrocampo. Anche questa sera, nella super sfida contro il Milan, sarà lui il faro e il cervello della mediana bianconera. E per sopperire alla pesantissima assenza di Khéphren Thuram, Igor Tudor sembra intenzionato a riproporre la stessa soluzione vista in Champions League. Locatelli Juve: la diga anti-Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, Manuel Locatelli è considerato a tutti gli effetti un giocatore inamovibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli Juve, il capitano è inamovibile: col Milan toccherà ancora al grande ex, accanto a lui… La decisione di Tudor per il big match

