lobotka si fa male ennesimo infortunio muscolare si allunga la lista

Lobotka si fa male, esce per infortunio muscolare (si allunga la lista) Si fa male anche Lobotka. Verso la fine del primo tempo, il regista slovacco si accascia e chiede subito il cambio. Al suo posto, entra Gilmour. Il Napoli alla fine del primo tempo sta perdendo in casa 1-0, gol di Ekhator il diciottenne genovese di origini nigeriane. Lobotka ha dovuto abbandonare il terreno del gioco. L’elenco degli infortuni muscolari in casa Napoli si allunga. Solo adesso abbiamo fuori Buongiorno e Rrahmani. Lobotka: «Tutti i nuovi arrivati ci hanno dato qualcosa, Lucca è molto difficile da marcare». Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Cagliari, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Nuovo infortunio per Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco del "Maradona", al minuto 13 della prima frazione di Napoli-
"Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra.