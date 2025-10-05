Lobby e forze politiche conservatrici bloccano il progresso Ue sulla sostenibilità

(*) Direttore Scientifico della Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS) IMMAGINE di Enrico Giovannini* Stiamo attraversando settimane cruciali per il futuro della sostenibilità ambientale in Europa, con un dibattito serrato del Parlamento sulle misure da intraprendere, anche in contrasto con quelle adottate nella precedente legislatura. Gran parte dei media italiani si occupa del tema in maniera marginale, a danno di tutti i cittadini e le cittadine. In ballo ci sono infatti regolamenti, normative e programmi che andranno a incidere direttamente sui nostri modelli di produzione e consumo, e sulla qualità dei prodotti importati, da cui dipendono la nostra salute e le prospettive occupazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it