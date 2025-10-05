Per Elly Schlein la libertà d’informazione è sacra, ma anche quella di discriminazione: se sei un giornalista amico, magari imbarcato sulla Flotilla e sbarcato a Tel Aviv con un’accoglienza non gentile, vale la pena di mobilitarsi. Se sei una giornalista, sempre italiana, minacciata e aggredita verbalmente dai Pro Pal incappucciati, con la sola colpa di voler scattare delle foto durante la manifestazione costellata di incidenti, non meriti analoga solidarietà. Capita così che ieri Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage rientrato in Italia dopo aver partecipato alla missione della Flotilla, venga accolto con tutti gli onori da Elly Schlein, ospite del festival del quotidiano a Roma, dopo aver raccontato del trattamento subito dagli israeliani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo strabismo della Schlein sui giornalisti: abbraccia la “vittima” degli israeliani, ignora quella dei Pro Pal incappucciati