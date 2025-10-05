Lo strabismo della Schlein sui giornalisti | abbraccia la vittima degli israeliani ignora quella dei Pro Pal incappucciati
Per Elly Schlein la libertà d’informazione è sacra, ma anche quella di discriminazione: se sei un giornalista amico, magari imbarcato sulla Flotilla e sbarcato a Tel Aviv con un’accoglienza non gentile, vale la pena di mobilitarsi. Se sei una giornalista, sempre italiana, minacciata e aggredita verbalmente dai Pro Pal incappucciati, con la sola colpa di voler scattare delle foto durante la manifestazione costellata di incidenti, non meriti analoga solidarietà. Capita così che ieri Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage rientrato in Italia dopo aver partecipato alla missione della Flotilla, venga accolto con tutti gli onori da Elly Schlein, ospite del festival del quotidiano a Roma, dopo aver raccontato del trattamento subito dagli israeliani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: strabismo - schlein
Che cosa ha detto #Meloni all'#Onu sulle guerre, mentre Schlein... I Graffi di Damato - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa ha detto #Meloni all'#Onu sulle guerre, mentre Schlein... I Graffi di Damato - X Vai su X
Flotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano - (LaPresse) La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, arrivati in Italia ... Si legge su ilmattino.it