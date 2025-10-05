Lo storico ristorante fa 50 | Alla Lanterna quattro cene dagli anni ’70 a oggi

Fano, 5 ottobre 2025 –  Cinquant’anni di storia non sono un traguardo da poco, soprattutto in un settore come quello della ristorazione, dove la concorrenza è agguerrita e la tradizione rischia spesso di perdersi. A Fano, però, il ristorante “ Alla Lanterna” di Metaurilia ha scritto un capitolo speciale: nato il 1° gennaio 1976 per volontà dei fratelli Flavio e Roberto Cerioni insieme ai genitori Ermete Cerioni e Fulvia Albonetti, oggi celebra il mezzo secolo di attività con un ciclo di cinque eventi evocativi, ciascuno dedicato a un decennio. Il primo appuntamento, lo scorso 14 settembre, ha riportato i commensali negli anni ’70 con il celebre arrosto misto che ha reso noto il locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

