Lo SPID ha una scadenza? Tutto quello che c’è da sapere

Lo SPID è il sistema di autenticazione che consente a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. Lo SPID può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni e in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale. L’Identità SPID prevede tre diversi livelli di sicurezza, che consentono di accedere ad altrettante tipologie di servizi. Le credenziali di livello I permettono di accedere ai servizi online tramite un nome utente e una password, scelti dal cittadino; le credenziali di livello II sono pensate per i servizi che richiedono un maggiore livello di sicurezza, come l’Agenzia delle Entrate e sono composte da un nome utente, una password e la generazione di un codice temporaneo di accesso fruibile attraverso un dispositivo, come lo smartphone; con le credenziali di livello III viene prevista un’autenticazione con un alto livello di affidabilità e sicurezza, grazie ad un ulteriore supporto fisico particolare che gestisca le chiavi crittografiche, come una smart card o un dispositivo per la firma digitale remota. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

