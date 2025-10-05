Lo show di Maurizio Landini per cercare la leadership
Da tempo Maurizio Landini s'offre. Lui si vede come leader politico del “campo largo”. Ci ha provato con i referendum e ha fatto naufragio. Per lanciarsi, in quella circostanza, aveva pure pubblicato un libro autobiografico, Un'altra storia (Piemme). Oggi, dopo quella disfatta, su Gaza insegue il sindacato di base Usb. Ma sempre per proporsi come capopopolo e guida della sinistra. Certo, ci sono 56 guerre in corso nel mondo, ma quelle non interessano, non c'è per loro una Flotilla, non servono a lanciare proclami, scioperi e carriere politiche. Né a Landini va di organizzare scioperi contro la violazione dei diritti umani in Cina, Iran o Russia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: show - maurizio
Radio 24. . Maurizio Bulleri, tester di The Boat Show, l'unica media company al mondo interamente specializzata in contenuti nautici per il mercato internazionale, vanta quasi 160mila follower su TikTok e più di 990mila “mi piace”. In questa puntata di Tik Toke - facebook.com Vai su Facebook
Landini: “I soldi agli imprenditori non mancano, ora rinnovino i contratti e aumentino i salari” - Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ieri sera a La Spezia, ha partecipato alla festa del sindacato dal titolo “Avanti Pop 2025” . Riporta ilsecoloxix.it
Fermi tutti è tornato Landini. La Cgil blocca l'Italia: a settembre 66 scioperi - Il segretario della Cgil, però, incurante dei disagi, tira dritto: assicura che non ha intenzione di ... Come scrive iltempo.it