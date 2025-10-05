Lo scontro è totale scoppia la prima bufera al Grande Fratello
Botta e risposta al Grande Fratello tra due protagonisti del reality. E’ venuta fuori tutta la verità sull’accaduto C’è grande attesa tra i telespettatori del Grande Fratello per la seconda puntata della nuova edizione del reality condotto da Simona Ventura. Stando alle anticipazioni, nella puntata di lunedì 6 ottobre, entreranno nella Casa altri cinque concorrenti.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: scontro - totale
Crisi Peg Perego, è scontro totale: tagli confermati e niente cassa
D’Autilia e sindacati, scontro totale in Sgm. “Picchi di malattie anomale? Allusioni gravi”
Curva Nord Inter, è scontro totale! Tensioni con gli ultras, i legali scrivono al club: «Limitazione della libertà»
Scontro totale a Omnibus su La7 tra #DanieleCapezzone, direttore editoriale di Libero e Luca Telese, conduttore di InOnda - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia si ferma per Gaza: scontro totale sullo sciopero - X Vai su X