LIVE Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | tennisti in campo inizia il riscaldamento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 15.40 Tennisti in campo, inizia il riscaldamento. 15.38 Tra le sei sfide perse da Griekspoor contro Sinner, questa, ossia la settiman, è forse la più difficile, almeno in partenza: infatti, l’olandese, vincendo la sfida di secondo turno contro lo statunitense Jenson Brooksby, ha fermato una scia di sette sconfitte di fila. Ciò non significa che sia tornato ai livelli della passata stagione, con l’azzurro che potrebbe approfittare di questo momento di crisi del suo avversario. 15.35 L’ultima sfida tra i due risale ormai a quasi un anno fa, quando Sinner regalo all’Italia la seconda David Cup di fila grazie alla vittoria nel tie contro Griekspoor per 2-0 (7-6, 6-2), strappando il trofeo all’Olanda. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
