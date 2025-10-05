LIVE Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | olandese sempre battuto ma può creare problemi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l’italiano Jannik Sinner e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno con l’ultimo che inizierà tra alcune settimane e che verrà disputato a Parigi-Bercy. Il campione altoatesino parte favorito nello scontro con il suo avversario, contro il quale non ha mai perso in carriera su ben sei inconti. Il percorso di Sinner in questa edizione dell’ATP di Shanghai al momento è stata segnata dall’unico match svolto: parliamo dell’incontro di ieri contro Daniel Altmaier, tennista tedesco contro il quale l’azzurro ha vinto 2-0 (6-3, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

