LIVE Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | olandese sempre battuto ma può creare problemi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l’italiano Jannik Sinner e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno con l’ultimo che inizierà tra alcune settimane e che verrà disputato a Parigi-Bercy. Il campione altoatesino parte favorito nello scontro con il suo avversario, contro il quale non ha mai perso in carriera su ben sei inconti. Il percorso di Sinner in questa edizione dell’ATP di Shanghai al momento è stata segnata dall’unico match svolto: parliamo dell’incontro di ieri contro Daniel Altmaier, tennista tedesco contro il quale l’azzurro ha vinto 2-0 (6-3, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Sinner-Altmaier 6-3, 6-3: buona la prima per Jannik che vince in due set e avanza a Shanghai. Adesso c'è Griekspoor - facebook.com Vai su Facebook
#Tennis domani alle 13,40 ora italiana,per i 16cesimi dei Master 1000 di #Shanghai il nostro campione #Sinner incontra l’olandese Griekspoor,un incontro alla sua portata senz’altro,forza #Jannik - X Vai su X
A che ora Sinner-Griekspoor oggi, ATP Shanghai 2025: orario, canale, tv, partite precedenti - Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo nel tabellone principale di singolare maschile dello Shanghai Masters di tennis: nel terzo turno ... oasport.it scrive
Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, dove vedere in tv e streaming - C'è Tallon Griekspoor sul cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Come scrive sport.sky.it